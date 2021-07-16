"Я не умею всего этого носить": Меркель запуталась в мантии на торжественной церемонии

Прощальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон на вручение докторской степени Университета Джонса Хопкинса обернулся небольшим конфузом.

Действующий лидер Германии стала почетным доктором американского Университета Джонса Хопкинса. Новая ученая степень стала 18-й по счету среди званий немецкого канцлера.

Церемония вручения состоялась во время поездки Меркель в Вашингтон перед ее отставкой. Президент Университета Рональд Дэниелс отдал канцлеру мантию и диплом, отметив доверие политического деятеля к научным методам в борьбе с пандемией.

«Я, конечно, не умею всего этого носить», — сказала глава ФРГ, разбираясь в складках мантии.

У Меркель долго не получалось надеть почетный атрибут. Она немного запуталась в мантии, но на помощь ей пришел глава Университета.

В ответном слове канцлер отметила, что мир хочет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, и рассказала, что пользуется данными университета по пандемии.

Также во время выступления Меркель поделилась своими планами на дальнейшую жизнь после ухода с занимаемой должности главы государства.