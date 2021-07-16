Стали известны имена пропавших пассажиров самолета Ан-28

Опубликован список имен пассажиров, пилотов и техников, находившихся на борту пропавшего без вести в Томской области самолета Ан-28.
Полный список находившихся на борту авиалайнера опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН). В число 15 пассажиров, пропавших вместе с самолетом, вошли:
- Валентина Б.
- Светлана Д.
- Ольга Е.
- Дарья З.
- Екатерина З.
- Мария З.
- Юлия З.
- Роман К.
- Татьяна К.
- Ольга К.
- Роман М.
- Василий М.
- Марина М.
- Надежда С.
- Дарья С.
Техники: Никита М. и Александр Ф. Также известны имена командира и второго пилота воздушного судна: Анатолий П. и Фарух Х. соответственно. Сотрудники МЧС уже развернули в Томской области операцию по поиску самолета. Как стало известно ФАН, самолет Ан-28 перевозит пассажиров с 1989 года и принадлежит компании "СиЛА". Также, по сообщениям источников СМИ, состояние самолета перед взлетом было оценено как исправное.