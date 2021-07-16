Стали известны имена пропавших пассажиров самолета Ан-28

Опубликован список имен пассажиров, пилотов и техников, находившихся на борту пропавшего без вести в Томской области самолета Ан-28.

Полный список находившихся на борту авиалайнера опубликовало Федеральное агентство новостей (ФАН). В число 15 пассажиров, пропавших вместе с самолетом, вошли:

Валентина Б. Светлана Д. Ольга Е. Дарья З. Екатерина З. Мария З. Юлия З. Роман К. Татьяна К. Ольга К. Роман М. Василий М. Марина М. Надежда С. Дарья С.

Техники: Никита М. и Александр Ф. Также известны имена командира и второго пилота воздушного судна: Анатолий П. и Фарух Х. соответственно. Сотрудники МЧС уже развернули в Томской области операцию по поиску самолета. Как стало известно ФАН, самолет Ан-28 перевозит пассажиров с 1989 года и принадлежит компании "СиЛА". Также, по сообщениям источников СМИ, состояние самолета перед взлетом было оценено как исправное.