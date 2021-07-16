Ректор дальневосточного вуза рассказал Журавлеву о проблемах региона

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев совершил рабочий визит в Хабаровск. В дальневосточном университете политику рассказали о проблемах региона.

Главной проблемой является отток молодого населения, заявил ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры Сергей Голицын. Родные края в год покидают приблизительно 50-70 человек. От этого, в частности, страдает и университет. Молодые люди поступают учиться в западные вузы и не возвращаются на родину, пояснил Голицын. На замену местным жителям приходят мигранты.

По мнению Журавлева, следует контролировать ввоз иностранцев на территорию России. Бесконечный поток мигрантов несет лишь негативные последствия. Результатом становятся низкие заработные платы. Это ведет к недовольству местных жителей. По этой причине люди и покидают родные города, подчеркнул Алексей Журавлев.

Ранее лидер "Родины" рассказал о проекте "100 городов". Он предполагает поездки по разным регионам России, процитировали Журавлева на сайте 360tv.ru.