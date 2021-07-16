Заслуженный пилот РФ раскритиковал главу Минтранса после аварии Ан-28 в Томской области

Главной причиной аварийной посадки в тайге самолета Ан-28 специалисты называют отказ двигателя. 19 человек, находившиеся на борту, чудом остались живы.

Борт Ан-28, принадлежащий компании «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) сегодня, 16 июля, внезапно пропал с радаров. Самолет следовал из города Кедровый в Томск. В 13:00 по московскому времени в МЧС поступила информация, что у воздушного судна включился аварийный маяк. Позднее самолет обнаружили в Бакчарском районе: он перевернулся.

В нашем распоряжении оказались кадры с места аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области. pic.twitter.com/VK1Te14ySt — Известия (@izvestia_ru) July 16, 2021

По словам пассажиров, двигатели заглохли во время полета.

Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» прокомментировал действия пилотов, которые смогли посадить Ан-28 и спасти жизнь пассажиров.

«Командир принял правильное решение. Я не знаю причины этой вынужденной посадки, но командир справился. В тайге, без аэродрома, на просеку или там на поляну, что он там нашел, посадить довольно тяжелый самолет еще и с 19-ю пассажирами… У него машина, которая весит больше 5 тонн. Он справился, все живы и здоровы. Хвала и честь экипажу и командиру», — сказал собеседник.

Фарух Хасанов и Анатолий Прытков — два пилота, которые спасли жизни людей. Сегодня самолёт Ан-28 совершил жёсткую посадку под Томском. Благодаря действиям пилотов, никто не пострадал: им удалось приземлить самолёт на открытой площадке. Сейчас пассажиров эвакуируют pic.twitter.com/1E5EmSRkna — Лента.ру (@lentaruofficial) July 16, 2021

Юрий Сытник раскритиковал состояние авиационных парков в небольших городах, где вынуждены летать на самолетах, разработанных в СССР еще в 1970-х годах. По мнению летчика, ситуация близка к критической. У людей в Сибири и на Дальнем Востоке нет возможности даже получить своевременную медицинскую помощь, потому что транспортное сообщение не налажено.

«Вопрос рациональности использования Ан-28 в малой авиации надо задать министру транспорта Виталию Савельеву. У них надо спросить: ребята, а где новые самолеты? Почему аэропорты не строятся? Почему дороги не строите? Где авиация и сообщение между людьми? Между этими поселками?», — возмутился он.

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Заслуженный пилот России уверен, что проблемы в сфере промышленности тянутся со времен Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина. Только сейчас в стране понемногу выравнивается ситуация, считает собеседник.

«Сейчас мало-помалу возвращается строительство нового самолета на базе Ан-2. В Екатеринбурге строится завод по выпуску L-410 — машина на 17–19 кресел, предназначенная для местных воздушных линий. Делается самолет ИЛ-112 по типу Ан-28, только чуть-чуть побольше. То есть сейчас это делается, но все это будет через пять-десять лет», — объяснил Сытник.

Он подчеркнул, что такой срок объясняется тем, что необходимо время для создания новых двигателей и испытаний аппаратов летчиками. Только после этого самолеты могут быть введены в эксплуатацию.