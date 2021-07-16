Вячеслав Колосков поддержал экс-тренера сборной России Станислава Черчесова

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выразил поддержку бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Решение об увольнении российского специалиста было принято 8 июля на исполкоме РФС. Президент организации Александр Дюков поблагодарил Черчесова за пять лет плодотворной работы и пожелал наставнику успехов в дальнейшей карьере. Экс-главный тренер сборной России — лучший специалист в стране, заявил Колосков в интервью "Спорт-Экспресс". Футбольной сборной нужен европейский специалист, считает почетный президент Российского футбольного союза.

"Нужен качественный иностранец, понимающий российский футбол. Новых игроков мы не увидим точно, может, 2-3 молодых подтянутся. Тренеру необходимо научить наших ребят создавать моменты и забивать голы, с этим проблемы", — подытожил специалист.

Российский футбольный союз уже ведет переговоры с возможными будущими приемниками Черчесова на посту главного тренера сборной России. В последнее время представители многих СМИ сообщали об интересе РФС к бывшему главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву, а также португальцу Андре Виллаш-Боашу.