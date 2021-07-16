Озвучены причины возможного крушения пассажирского самолета под Томском

В числе версий возможного крушения самолета Ан-28 в Томской области названы техническая неисправность или ошибка экипажа.

Пассажирский самолет авиакомпании "СиЛА" исчез с радаров, когда летел из города Кедровый. В настоящее время его ищут. Также установлено, что на борту самолета находятся 19 человек, четверо из которых — дети.

Изначально самолет принадлежал компании "Аэрофлот", а в 2014 году его перевели в собственность компании "СиЛА".

Ранее самолет Ан-26, который следовал рейсом Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал в десяти километрах от места назначения. На борту самолета летели 28 человек. В тот же день были обнаружены обломки воздушного судна, все люди погибли.