Губернатор Подмосковья принял решение отменить обязательные QR-коды в регионе

Обязательные QR-коды отменили в Подмосковье, такое решение принял губернатор региона Андрей Воробьев в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в области.

Система QR-кодов перестанет действовать в регионе с понедельника, 19 июля, однако власти оставили за организациями право решать, пускать ли на работу сотрудников по QR-кодам или нет.

QR-коды больше не потребуются для посещения ресторанов, кафе, ночных клубов, детских игровых комнат и парков развлечений. Также указом губернатора отменены все ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий.