На Украине 16 июля вступил в силу так называемый языковой закон. Теперь граждане страны обязаны во всех сферах жизни, кроме личного общения, разговаривать исключительно на национальном языке. Кинофильмы, сериалы, в том числе советские, и передачи должны транслироваться на единственном признанном государственном языке. Таким образом, русский язык практически исчезнет из всех жизненных сфер Украины.

Публицист и аналитик Анатолий Вассерман, комментируя языковой закон, заявил, что Украина стала разрушаться с того момента, как «оторвалась» от России.

«Вот, к примеру, Белоруссия почти не пострадала, потому, что сделала все возможное, чтобы реально не отрываться от остальной России. А Украина, как раз, наоборот — рвалась куда угодно, под кого угодно, в какой угодно позе, лишь бы считаться независимой от Российской Федерации. Последствия налицо», — сказал Вассерман.

Когда единое государство распадается, как это было с СССР, неизбежно страдают все его части. И чем меньше такая часть, тем больше ее страдания, отметил публицист.

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Вассерман также высказался по поводу недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию. Аналитик считает, что страны Евросоюза задолжали Украине компенсацию со времен 2014 года.

«Полагаю, что Евросоюз обязан возместить Украине ущерб, причиненный государственным переворотом 2014 года, поскольку этот переворот в значительной степени организован под руководством Европейского Союза», — заявил публицист.

Он добавил, что к происходящему тогда на Украине приложили усилия и Соединенные Штаты, но действовали они «руками подконтрольных им политиков ЕС». Вассерман отметил, что, конечно, Европа ни при каких условиях ничего возмещать не будет.

Зеленский посетил Германию 12 июля, где провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу газопровода «Северный поток — 2». Как признался сам президент Украины, переговоры не принесли ожидаемых им результатов.