Захарова раскритиковала нетрадиционные эмодзи с беременными мужчинами в Twitter

Западные цифровые ресурсы продолжают пропагандировать псевдоценности, заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Социальная сеть Twitter решила выпустить новый вид эмодзи, который будет посвящен беременным мужчинам.

Спикер МИД России указала, что сейчас идет глобальная подмена ценностей. На Западе пытаются искоренить понятия семьи и брака. В таком обмане мирового масштаба необходимо отстаивать традиционные ценности, добавила Захарова.

Она подчеркнула, что подобная активность может привести планету к разрушительному руслу. Сопротивление таким действиям не является альтернативой прогрессу, заключила спикер.