Не менее 100 человек стали жертвами наводнений в ФРГ

Количество погибших в результате мощных наводнений в немецком Рейнланд-Пфальце увеличилось еще на 60 человек. Общее число жертв составило не менее 100.

Более 1000 человек числятся пропавшими без вести. Экстренные службы продолжают оказывать помощь людям, дома которых оказались затоплены.

Продолжительные и сильные ливни привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили целые поселки земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Наводнение стало причиной разрушения мостов, дорог и обрыва линии электропередач.

СМИ ранее сообщали о 42 погибших во время наводнения в Германии.