Собянин отменил QR-коды для посещения ресторанов и кафе

Система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе в Москве будет отменена с понедельника, 19 июля, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, система выполнила свою задачу. В Москве фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, а темпы прививочной кампании возросли. Собянин подчеркнул, что отмена обязательных QR-кодов не означает прекращения мер, направленных на борьбу с пандемией.

Мэр столицы также отметил, что за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку против COVID-19. Власти Подмосковья также приняли решение об отмене системы QR-кодов.