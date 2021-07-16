Руководство "Сент-Луиса" хочет получить Евгения Кузнецова в обмен на Тарасенко

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов может перейти в "Сент-Луис" этим летом. Руководство "Кэпиталс"заинтересовано в услугах игрока "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко.

Слухи о возможном уходе одного из главных творцов победы "блюзменов" в Кубке Стэнли 2019 года пошли недавно, после того как стало известно о конфликте Тарасенко с медицинским штабом клуба и некоторыми партнерами на льду, сообщает The Athletic.

Генеральный менеджер "Сент-Луиса" Дуг Армстронг успел провести телефонные переговоры со своим коллегой из "Вашингтона" Брайаном Маклелланом по поводу возможной сделки.

Владимир Тарасенко в прошлом сезоне провел 28 матчей в составе "блюзменов" в Национальной хоккейной лиге, в которых записал на свой счет 16 (6+10) очков. Евгений Кузнецов, в свою очередь, сыграл в 29 встречах за "Вашингтон" и отметился 29 (9+20) набранными баллами.