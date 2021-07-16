Песков пояснил причину, по которой в России не одобряют иностранные вакцины от COVID-19

Для одобрения иностранных вакцин на территории России необходимо встречное движение Запада, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Одобрение иностранной вакцины в России ставит граждан страны в дискредитирующее положение, этого нельзя допустить, заявил Песков. Работа по признанию вакцин от коронавируса должна быть построена на принципах взаимности, пока же нет решения этой проблемы, отметил пресс-секретарь главы государства.

"Мы не можем ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение", — заявил Песков.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и однокомпонентный "Спутник Лайт".