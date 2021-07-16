Песков заявил, что возможности российской медицины спасли страну от локдауна

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможности российской медицины на высоком уровне, поэтому новых жестких ограничений из-за COVID-19 вводить не планируется.

По словам представителя Кремля, российская медицина смогла мобилизовать свои возможности таким образом, чтобы избежать нового локдауна.

"Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что в стране продолжается вакцинация населения от COVID-19. Он подчеркнул, что интенсивность прививочной кампании должна быть более высокой, чтобы быстрее сформировать коллективный иммунитет.