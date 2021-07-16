Американский сенатор предложил отправить активистов BLM на Кубу

Старший сенатор США от штата Флорида Марко Рубио в своем Twitter-аккаунте выразил готовность помочь активистам движения Black Lives Matter (BLM) переселиться на Кубу.

«Мой офис готов помочь лидерам организации Black Lives Matter эмигрировать на Кубу», — написал сенатор.

Таким образом политик отреагировал на сообщение BLM, в котором, по его мнению, организация якобы поддерживает сторону коммунистического режима, а не протестующих против правительства Кубы.

На самом деле активисты BLM опубликовали пост, в котором осудили правительство США за блокаду островного государства и намекнули на причастность Вашингтона к беспорядкам, которые начались на Кубе в минувшее воскресенье.

Некоторые из представителей Республиканской партии, включая Рубио, стали отрицать заявление Black Lives Matter и обвинили движение в приверженности коммунизму, а не США.

Global Look Press / Alberto Ortega / Keystone Press Agency

Акции протеста на Кубе начались 11 июля. На улицы городов вышли люди, недовольные обстановкой в стране, вызванной пандемией коронавируса. Также протестующие требовали «свободных выборов». В ответ на марши вышли граждане, вставшие на защиту правительства Кубы.

Президент США Джо Байден высказывался, что Вашингтон поддерживает право кубинцев на свободные демонстрации. Кроме того, он призвал власти Кубы «услышать народ» и помочь в такой «жизненно важный момент».

На происходящее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она раскритиковала американское правительство за экономическую блокаду островного государства, политику двойных стандартов и лицемерие.