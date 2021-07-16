Главред издания "Проект" Баданин уехал из России

Главный редактор признанного нежелательным в России издания "Проект" Роман Баданин (физлицо, признанное иноагентом) покинул территорию РФ.

По данным СМИ, 16 июля Баданин выехал за пределы Российской Федерации после того, как Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность американской неправительственной организации (НПО) "Проект.Медиа". Американская организация осуществляет свою деятельность в России с 2018 года. При этом НПО финансируется за счет США и стран Евросоюза.

Стоит отметить, что в 2019 году Федеральное агентство новостей провело собственное расследование о главреде издания "Проект" Романе Баданине, по итогам которого выяснилось, что журналист способствовал вмешательству спецслужб США в дела России. При этом было установлено, что в 2017 году Баданин отправился на учебу в Стэнфорд, где осуществлялась его вербовка.