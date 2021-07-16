В Кремле поддержали решение Минобороны РФ по изучению статьи Путина об Украине

Решение о включении статьи Владимира Путина об Украине в перечень обязательных для изучения документов вполне объяснимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Известно, что решение относительно статьи президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" приняло руководство Минобороны РФ.

Напомним, статья Путина была опубликована 12 июля на русском и украинском языках. В ней глава государства назвал возникшую между Россией и Украиной стену общей бедой и трагедией. По мнению российского лидера, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а на сегодняшний день страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением.