Немцы по достоинству оценили замену легендарного Ан-2

Россия собирается заменить легендарный самолет АН-2 – «воздушный трактор», обеспечивающий связь с отдаленными районами на огромных российских просторах, долгожданным ЛМС-901 «Байкал», увидеть впервые который можно будет авиасалоне МАКС.

Об этом с восторгом пишет немецкое издание Flug Revue, напоминая, что международный авиасалон МАКС пройдет уже на следующей неделе.

«На МАКСе можно будет увидеть долгожданного преемника Ан-2 ЛМС-901 "Байкал"», — говорится в статье, перевод которой приводит информационное агентство «ПолитРоссия».

За простым названием ЛМС-901, говорится в статье, кроется гигантский скачок во времени для российской авиации, которая обслуживает огромные территории самой большой страны в мире.

Легендарный и несокрушимый Ан-2 на протяжении 70 лет играл ведущую роль на российских просторах, являясь зачастую единственным видом транспорта, связывающий отдаленных российских регионов и населенных пунктов с остальной страной. Теперь эта важнейшая работа перейдет к его преемнику – «Байкалу».

Компания «Байкал-Инжиниринг» /

ЛМС-901 представляет собой самолет с турбовинтовым двигателем и гораздо большей мощностью, чем у его предшественника. Грузоподъемность «Байкала» составляет 2 тонны, дальность полета – 1500 километров, а крейсерская скорость – 300 километров в час. Для взлета новому самолету достаточно небольшой и неподготовленной взлетной полосы.

Разработчики самолета рассматривают возможность создать, помимо пассажирского варианта «Байкала», модификации ЛМС-901, предназначенные для грузовых перевозок, сельскохозяйственной авиации, поисково-спасательных работ и для армии. Первый полет новый российский самолет совершит до окончания 2021 года.