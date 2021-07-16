Россия за день. Главное: отмена QR-кодов в Москве и подозрительно дешевые овощи в Саратове

Москва. В столице с 19 июля отменят систему QR-кодов при посещении ресторанов, музеев, а также для участия в массовых мероприятиях. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, добавив, что большинству компаний удалось вакцинировать более 60% своих сотрудников — именно с этим связано ослабление мер противодействия COVID-19.

Волгоградская область. Волгоградская прокуратура через суд обязала мэрию отремонтировать памятное место «Остров Людникова». Теперь администрация в течение полугода со дня получения денежных средств должна отреставрировать постамент и благоустроить пешеходные дорожки.

Московская область. Власти города Серпухов обдумывают запуск собственной линии надземного метро, протяженностью десять километров. Она будет пролегать между Чеховым, Пущино и Протвино. К финансированию предлагается привлечь исключительно бизнес.

Иркутская область. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев постановил премировать медиков, работающих с больными COVID-19. В частности надбавка за каждую смену полагается врачам с высшим образованием, патологоанатомам, работникам стационаров и амбулаторных центров.

Невские Новости / Анна Карпова

Алтайский край. В Барнауле утвердили список кандидатов, которые будут баллотироваться в законодательное собрание региона от «Единой России». Общекраевой перечень возглавил губернатор Виктор Томенко.

Республика Коми. В Коми прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение бывшего главы республики и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова. Он не возместил ущерб и систематически нарушал порядок отбывания наказания, за что вновь отправился в тюрьму на неотбытый срок в полтора года и 19 дней.

Краснодарский край. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала отменять закупку светодиодного экрана для администрации Новороссийска за почти 1,5 млн рублей. Ранее прокуратура вынесла мэрии предостережение из-за того, что сочла покупку слишком дорогой для бюджета мэрии.

Челябинская область. Главный муфтий Урала Ринат Раев призвал жителей Челябинска не приходить на богослужение в мечети в день празднования Курбан-байрама. Из-за сложной эпидобстановки в регионе он рекомендовал посмотреть трансляцию в режиме онлайн.

wikipedia.org / Ural-66 / CC0

Забайкальский край. Правительство Забайкалья провело очный семинар по решению «актуальных проблем» с участием 35 руководителей органов местного самоуправления. При том, что в регионе до 6 августа запрещены все деловые, спортивные и досуговые мероприятия даже на свежем воздухе.

Саратовская область. Глава Саратовской области Валерий Радаев после личного визита на городской рынок сообщил, что цены на овощи в регионе постепенно снижаются. Причиной тому стал подоспевший урожай местных сельхозпроизводителей.

Хабаровский край. Депутаты хабаровской законодательной думы одобрили законопроект, предложенный врио губернатора Михаилом Дегтяревым, об изменении бюджета на 2021 год. Планируется увеличить доходы на 4,4 млрд рублей и направить эти деньги на выполнение соцвыплаты жителям региона.

khabkrai.ru /

Воронежская область. Мэра Воронежа Вадима Кстенина назначили на должность секретаря в городское отделение партии «Единая Россия». В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 215 из 248 членов заседания.

Тюменская область. В Тюмени суд на 200 тысяч рублей оштрафовал компанию «Фебос», сдающую в аренду помещения в ТРЦ «Солнечный», за нарушения антиковидных мер. Учредителем фирмы является вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

Самарская область. Вице-губернатор Самарской области Владимир Терентьев написал заявление на увольнение по собственному желанию. По сообщению пресс-службы правительства, чиновник нашел новое место работы.

Пермский край. Бывшего министра общественной безопасности Прикамья Андрея Ковтуна во второй раз обвинили в мошенничестве. Экс-чиновника вновь заподозрили в фиктивном трудоустройстве своего знакомого. Материалы уголовного дела переданы на утверждение в прокуратуру.