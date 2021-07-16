Песков рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в России

Вакцинация российских граждан против коронавирусной инфекции проходит более низкими темпами, чем хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос вакцинации россиян продвигается не так быстро. По этой причине Россия столкнулась с "очевидными негативными последствиями", уверен официальный представитель Кремля.

За последние сутки в России врачи подтвердили 25 704 новых случая коронавируса у россиян, следует из данных оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19. Среди них бессимптомными носителями инфекции оказались 11,5% пациентов.