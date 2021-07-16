Сайт "Миротворец" сообщил о смерти Мамонова снимком с подписью "ликвидирован"

Скандальный украинский портал "Миротворец" сообщил своим читателям о смерти создателя группы "Звуки Му" Петра Мамонова публикацией его фото с провокационной надписью.

Создатели сайта "Миротворец" опубликовали перечеркнутое фразой "ликвидирован COVID-19" фото Петра Мамонова. Кадр со знаменитым российским музыкантом, актером и создателем группы "Звуки Му" появился в разделе "чистилище".

Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни в московской больнице, где его лечили после заражения коронавирусом. Последние две недели он провел в реанимации на аппарате ИВЛ в состоянии искусственной комы. Врачи несколько раз пытались привести в чувство именитого пациента, но не смогли.

О смерти Мамонова сообщила его жена Ольга 15 июля. По словам вдовы, церемония прощания, а также похороны состоятся 17 июля. Поклонники творчества музыканта смогут проститься с кумиром, его тело планируют положить в специальный стеклянный гроб.

Сайт "Миротворец" не первый раз глумится над известными покойными россиянами. В начале июля аналогичное перечеркнутое фото Владимира Меньшова с датами жизни и смерти появилось на портале.