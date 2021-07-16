Потоковые прения. Останется ли транзит газа через Украину после запуска «СП-2»

15 июля Ангела Меркель совершила свой последний визит в Вашингтон в качестве канцлера ФРГ. После переговоров с президентом США Джо Байденом глава немецкого правительства заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, и назвала газопровод «Северный поток — 2» дополнительным проектом.

Байден и Меркель пришли к выводу, что США и Германия до сих пор имеют разногласия насчет строительства «СП-2». Однако неоспоримым остается одно: Украина должна сохранить свой статус газового транзитера.

«Добрые друзья могут расходиться во мнении. К тому времени, когда я стал президентом, он ["Северный поток-2"] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла. Куда больше смысла работать над выяснением, пыталась ли Россия шантажировать Украину. Посмотрим!» — отметил Байден.

Global Look Press / Doug Mills / Consolidated News Photos

В свою очередь Ангела Меркель пояснила, что «СП-2» является дополнительным проектом, который не лишает Киев транзита российского газа. Если же Москва нарушит обязательства, то Евросоюз примет меры, поскольку Украина «имеет право на суверенитет», констатировала канцлерин.

«У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить [в случае нарушения транзита]. <...> Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет», — подчеркнула Меркель.

Кроме того, глава немецкого правительства выразила надежду на продление транзитного договора между Россией и Украиной, который истекает в 2024 году.

«Мы приложили много усилий, чтобы выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует газовый транзит до 2024 года. И после этого подобные поставки будут возможны», — убеждена Меркель.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это не просто слова»

Пятилетний контракт на транзит газа в Европу Москва и Киев подписали 31 декабря 2019 года. Согласно документу, который вступил в силу 1 января 2020, «Газпром» гарантировал прокачку минимум 225 млрд кубометров газа за пять лет.

Однако прийти к соглашению двум сторонам было непросто. Этому предшествовали несколько раундов консультаций в Брюсселе, Вене, Берлине и Минске. Финальная встреча 19 декабря позапрошлого года с участием Еврокомиссии, германских властей, делегаций Украины и России продлилась девять часов.

Теперь же Украина надеется, что транзит газа через ее территорию сохранится после истечения срока нынешнего контракта. 2024-й год уже не за горами, поэтому президент Зеленский начинает бить тревогу. Сначала он публично разочаровывается в смене позиции США по «Северному потоку — 2», затем его офис заявляет о предательстве Германии в пользу России после «провальной» встречи с Ангелой Меркель.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

13 июля украинский лидер и вовсе поставил условие: если «СП-2» будет введен эксплуатацию, Киеву потребуются гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 лет. По его словам, российско-германский проект угрожает энергетической безопасности страны.

«Для нас это не просто слова — энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги», — сказал Зеленский.

В свою очередь глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Киев видит «единственный приемлемый вариант» компенсации от запуска газопровода. Речь идет о новом контракте на транзит российского газа объемом 45–50 млрд куб. м в год на следующие 15 лет.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В мае Макогон даже попытался оценить возможные потери для Украины. По его оценке, ущерб составит $1,5 млрд долларов, еще $2-3 млрд будут потеряны в связи с ростом стоимости газа из Евросоюза.

Накануне президент Владимир Путин заверил, что Москва будет выполнять взятые на себя обязательства по договору. За месяц до этого пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что нет планов по отказу от транзита газа и после истечения контракта. По его словам, Россия исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти, поэтому «украинский транзит может быть востребован».

Global Look Press / Kremlin Pool

Как будут развиваться события?

Чтобы действительно закрепить за Украиной статус газового транзитера, в Германии могли бы занять жесткую позицию и решительно отказаться от эксплуатации «СП-2» еще до подписания нового контракта «Газпрома» с «Нафтогазом», считают эксперты издания «Страна.ua».

Однако это будет означать для Берлина конфликт с Москвой — к тому же ФРГ не планирует отказываться от выгодного для себя проекта. Именно поэтому сейчас немецкое правительство заняло, скорее, «оборонительную позицию», объяснил «Политике Сегодня» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«США и Украина (с подачи американцев) принуждают европейцев и Германию принять какие-то законы, которые создали бы инструмент автоматической остановки “СП-2”. Мол, если Россия что-то делает не так — транзит газа через Украину сокращается до определенного уровня или вмешивается геполитика — то сразу же проект останавливается», — объяснил эксперт.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Однако Берлин указывает на существующий между Россией и Украиной пятилетний контракт, рассуждает собеседник издания.

«Это и есть тот триггер, на который надо ориентироваться. А не просто так обвинять Россию за каждый чих. Если уже контракт будет нарушен, то тогда действительно можем принять санкции против газопровода. А сейчас делать ничего не будем. Именно так следует воспринимать фразу Меркель», — подчеркнул Юшков.

В свою очередь «Газпром» нарушать договор не собирается и продолжает выполнять свои обязательства, заметил эксперт. Хотя концерн и не забронировал на июль дополнительный объем мощностей (63,7 млн куб в сутки) для транзита газа через Украину, 21 июня компания выкупила весь объем на июль (15 млн кубометров в сутки).

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«После 2024 года никаких обязательств у “Газпрома” нет, поэтому переговоры еще будут. Германия не присоединилась к требованиям США, она как раз собирается не допустить остановки газопровода», — подытожил собеседник агентства.

Откажется ли Россия от транзита газа через Украину после 2024 года — вопрос спорный. Во многом это будет зависеть от того, какой частью «Северного потока — 2» сможет воспользоваться «Газпром», отметили в «Коммерсанте».

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Известно, что предположительная мощность трубопровода составит 55 млрд кубометров в год. Однако до сих пор неизвестно, сможет ли «Газпром» заполнять все 100% «СП-2» — это решится только после сертификации проекта.

Если российская компания будет использовать газопровод лишь наполовину (в связи с недавними поправками в газовую директиву ЕС, участок газопровода в немецких территориальных водах считается частью внутриевропейской газовой сети), то получит 27,5 млрд кубометров дополнительной мощности. Этого будет недостаточно, чтобы совсем отказываться от транзита через Украину.