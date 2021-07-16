Роспотребнадзор сообщил о высокой заразности штамма коронавируса "Дельта"

Контагиозность штамма коронавируса "Дельта" втрое выше, чем у обычной версии, сообщили в Роспотребнадзоре в пятницу.

Новый штамм коронавируса способен заразить втрое больше людей, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

Впервые штамм коронавируса "Дельта" обнаружили в Индии. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что эта вариация вируса SARS-CoV-2 зафиксирована в 111 странах. Специалисты предполагают, что в ближайшее время указанный штамм станет доминирующим.