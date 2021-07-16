"Многим дал бы фору": Кержаков оценил форму 40-летнего Аршавина

Трехкратный чемпион России в составе "Зенита" Александр Кержаков уверен, что Андрей Аршавин даже сейчас мог бы играть в основном составе клуба РПЛ.

Александра Кержакова, который в летнее межсезонье возглавил клуб "Нижний Новгород", недавно пригласили поучаствовать в радиошоу "Мама знает все". В эфире экс-форвард "Зенита" отдал должное своему бывшему партнеру по нападению Андрею Аршавину.

"Мне легко было играть с Андреем вместе. Думаю, что даже сейчас, без тренировок, он бы просто надел футбольную форму, бутсы, и был бы игроком основного состава клуба РПЛ и многим дал бы фору", — заявил Кержаков.

Аршавин принял решение о завершении спортивной карьеры в 2018 году. Кроме "Зенита", он выступал за лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".