Минские правоохранители пришли с обысками в офис "Радио Свобода"

Силовики провели обыски в минском офисе "Радио Свобода"1 ( СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

По данным местных СМИ, в редакции побывали около 15 силовиков. Белорусский блогер Антон Мотолько сообщил в своем Telegram, что они начали изымать технику.

Представители белорусских силовых структур также проводят обыски у белорусских журналистов, которые сотрудничают с польским телеканалом "Белсат".

Действия правоохранителей в офисе редакции возможно связаны с участием в массовых беспорядках или неуплатой налогов. Официальной информации пока не поступало.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента