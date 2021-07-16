РФС рассматривает Бердыева на должность тренера сборной России

Экс-главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев в ближайшее время может стать главным тренером сборной России по футболу.

Российский футбольный союз может предложить именитому специалисту договор до конца 2022 года. Бердыев, в случае успешного прохождения отборочного этапа в рамках квалификации на чемпионат мира, может пролонгировать свое соглашение. Экс-главный тренер "Рубина" и "Ростова" готов получать заработную плату в сборной меньше, чем был оклад у Черчесова (2,5 млн евро в год), передает "Спорт-Экспресс".

Курбан Бердыев был отправлен в отставку с поста главного тренера казанского "Рубина" 5 июля 2019 года. Последним клубом, где трудился специалист, был казахстанский "Кайрат".