Специалисты Минобороны РФ отражают DDoS-атаку на официальный сайт ведомства

Официальный сайт Министерства обороны России попал под мощную DDoS-атаку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

В настоящее время портал оборонного ведомства не работает. Специалисты Минобороны РФ отражают DDoS-атаку, передает ТАСС.

Стоит отметить, что 15 июля хакеры атаковали сайты органов власти Крыма. Так, порталы главы республики, крымского правительства и региональных министерств вышли из строя после массированной DDoS-атаки. Кроме того, крупные кибератаки на российские ресурсы были зафиксированы в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина.