Итальянская федерация футбола хочет провести Евро-2028 или ЧМ-2030

Итальянцы заявили о готовности провести у себя в стране чемпионат Европы в 2028 году. В случае отказа "апеннинам" может достаться чемпионат мира, который состоится в 2030 году.

Намерения итальянской федерации футбола подтвердил президент организации Габриэле Гравина. Первостепенной задачей для Италии будет завоевание права на проведение Евро-2028.

"Давайте сначала попробуем Евро, а потом уже подумаем. На мой взгляд, нужно работать над стадионами сразу, не дожидаясь одобрения на проведение турниров", — передает слова Гравины Reuters.

Сборная Италии на прошедшем чемпионате Европы по футболу выиграла титул, обыграв в финале команду Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2. Голкипер "Скуадры Адзурры" Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком всего турнира.