В Севастополе изменили правила заселения в гостиницы

Заселиться в гостиницу в Севастополе с 16 июля, можно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител, выданной не позднее, чем за 30 дней до заезда.

Об этом сообщил на аппаратном совещании глава города Михаил Развожаев. В городе наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.

"С 16 июля справки ПЦР отменяются, только сертификат вакцинированного или справку про антитела", — заявил глава региона.

Детям до 18 лет в сопровождении родителей или законных представителей дополнительные медицинские документы для заселения не требуются.

Отели и гостиницы Севастополя уже готовы работать по новым правилам.