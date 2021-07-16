В Севастополе изменили правила заселения в гостиницы

Заселиться в гостиницу в Севастополе с 16 июля, можно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител, выданной не позднее, чем за 30 дней до заезда.
Об этом сообщил на аппаратном совещании глава города Михаил Развожаев. В городе наблюдается рост случаев заражения коронавирусом.
"С 16 июля справки ПЦР отменяются, только сертификат вакцинированного или справку про антитела", — заявил глава региона.
Детям до 18 лет в сопровождении родителей или законных представителей дополнительные медицинские документы для заселения не требуются.
Отели и гостиницы Севастополя уже готовы работать по новым правилам.