Лавров выразил опасения из-за возможного разрастания очага нестабильности в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил опасения по поводу рисков перетока нестабильности из Афганистана в соседние государства.

Глава российского внешнеполитического ведомства поделился мнением по поводу ситуации с Афганистаном в беседе с РИА Новости. До этого опасения по поводу негативного влияния обстановки в Афганистане на соседние государства выражали представители Таджикистана в ОДКБ.

"Москва заинтересована в содействии диалогу сторон конфликта в Афганистане", — подчеркнул Лавров на пленарном заседании конференции"Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".

Ухудшение ситуации со стабильностью в Афганистане наступило с началом отвода армии США из страны. Вашингтон обязался вывести свои войска из страны до 11 сентября 2021 года, они уже покинули север страны. В связи с этим боевики движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) предприняли попытку наступления и оккупировали ряд районов на северо-востоке. По данным местной прессы, пограничные войска были вынуждены отступить под натиском боевиков к границе Таджикистана и пересечь ее, в соседнюю страну сбежали по меньшей мере 1300 бойцов армии Афганистана.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации