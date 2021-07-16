Байден не смог заставить Меркель отказаться от "Северного потока — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель смогла отстоять позиции по "Северному потоку — 2". Лидер США Джо Байден не смог заставить ее отказаться от проекта, заявил политолог Андрей Кортунов.

Байден и Меркель обсудили реализацию проекта трубопровода в ходе личных переговоров. Немецкий канцлер озвучила свои позиции по проекту и отстояла их. Американский президент не смог повлиять на собеседника, процитировали Кортунова журналисты РИА Новости.

Ангела Меркель пояснила, что "Северный поток — 2" не является альтернативой украинскому транзиту. Это дополнительный проект, подчеркнула она. В ответ Байден признал, ограничительные меры в отношении трубопровода являются бессмысленными.

Несмотря на такой итог переговоров, американская сторона может продолжить действовать против "СП-2", считает Кортунов.

Ранее депутат Верховной рады рассказал, что Киев распространяет ложные сведения о блокировке газопровода. Украина не может влиять на коммерческие проекты вне ее территории, процитировали политика на сайте 360tv.ru.