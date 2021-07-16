Коронавирусом в России заразились еще 25 704 человека

Актуальные данные о ситуации с коронавирусом в России опубликовал федеральный оперативный штаб.

COVID-19 за минувшие сутки обнаружили еще у 25 704 человек, они находятся под медицинским контролем в 85 регионах страны. У 11,5% пациентов не было найдено клинических проявлений болезни. Также отечественные медики выписали еще 21 932 человека, победивших коронавирус.

Эффективным средством профилактики заболевания является вакцинация. Записаться на процедуру можно через портал "Госуслуги" или в поликлинике по месту жительства.