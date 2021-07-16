Карасев раскрыл детали разговора с Кьеллини и Бонуччи перед матчем Евро-2020

Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев вспомнил, как обменялся репликами с защитниками сборной Италии перед матчем 16-го чемпионата Европы.

Сергей Карасев давно знаком с Джорджио Кьеллини и Леонардо Бонуччи, а футболисты сборной Италии знают арбитра по имени. О разговоре с игроками перед матчем Евро-2020 российский судья рассказал в интервью изданию "Чемпионат".

"Перед игрой обменялись со мной парой фраз, я на итальянском им сказал что-то вроде tranquillo, то есть "спокойно". Всегда важно найти контакт именно с лидерами. Когда они доверяют арбитру перед выходом на поле — это прекрасно", — вспомнил Карасев.

Российская бригада арбитров во главе с Карасевым обслуживала три матча Евро-2020, в том числе встречу 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии. Континентальное первенство проходило с 11 июня по 11 июля. Победителем турнира стала сборная Италии.