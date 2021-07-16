Осужденный за нападение на полицейских американец Рид этапирован в мордовскую колонию

Гражданин США Треворд Рид, которого суд признал виновным в нападении на полицейских, этапирован из московского СИЗО-5 в одну из колоний Мордовии.

В августе 2019 года американец устроил дебош на Ленинградском шоссе в столице. Прибывшие на вызов полицейские задержали нарушителя, но по пути в участок мужчина продолжал вести себя неадекватно — он напал на сотрудников полиции, порвал обмундирование водителя и ударил его напарника. На момент происшествия Треворд Рид находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Головинский районный суд Москвы приговорил 28-летнего американского студента из Техаса Треворда Рида к девяти годам колонии общего режима. Также осужденный обязан выплатить компенсацию каждому правоохранителю в размере 100 тыс. рублей.