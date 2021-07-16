"Колорадо" объявил о переходе российского нападающего Михаила Мальцева

Воспитанник петербургского СКА Михаил Мальцев в ходе обмена между "Нью-Джерси" и "Колорадо" пополнил состав "Эвеланш". Информация подтверждена пресс-службой обоих клубов.

Вместе с российским форвардом в Денвер передано право выбора во втором раунде на драфте Национальной хоккейной лиги текущего года. "Нью-Джерси", в свою очередь, получил защитника Райана Грейвса.

Заработная плата канадца в составе "дьяволов" составит чуть больше 3 млн долларов в год. Михаил Мальцев в предыдущем регулярном чемпионате НХЛ провел 33 матча в основном составе "Нью-Джерси", в которых набрал 9 (6+3) очков.