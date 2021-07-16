Новый закон о государственном языке начал действовать на Украине

Закон о внедрении экзамена на уровень владения государственным языком начал действовать на Украине, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В пятницу, 16 июля, на Украине вступили в силу новые нормы языкового закона. Они регулируют украинизацию кино индустрии, а также устанавливают обязательное проведение мероприятий на украинском языке. Кроме того, закон обязывает проводить экзамен на уровень владения государственным языком, добавил он.

"Эта работа будет проводиться членами Нацкомиссии как дистанционно, так и офлайн. По результатам прохождения теста каждый может получить сертификат, который будет действовать бессрочно", — написал Креминь у себя в блоге.

Всех граждан Украины обязали владеть украинским языком, чтобы выполнить закон его обеспечения в качестве государственного. Такое решение принял Конституционный суд страны, сообщает сайт 360tv.ru.