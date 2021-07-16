"Матчи топ-клубов РПЛ судить сложнее": Карасев рассказал о работе на Евро-2020

Сергей Карасев, который стал единственным представителем судейского корпуса от России, назвал причины, почему на играх РПЛ работать сложнее, чем на Евро-2020.

Арбитр стал первым россиянином спустя долгое время, который получил шанс отработать шесть матчей на главном турнире четырехлетия Европы. Работа Карасева везде, кроме Нидерландов, получила самые высокие оценки. Рефери назвал главные причины, почему судить матчи топ-клубов Российской премьер-лиги труднее, чем игры на Евро-2020.

"Если на матче "Спартак" – "Зенит" произойдет странная ситуация, и не спасет ВАР – страшно представить, какими последствиями это может обернуться для арбитра. Так как я живу в России, то сложнее работать на топ-матче нашего чемпионата", — рассказал Карасев в большом интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу заработала около 10 млн евро за выступление на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Порядка 18 команд Евро-2020 получили от УЕФА больше, чем российские спортсмены.