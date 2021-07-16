Слова Борреля об Афганистане вызвали жесткую реакцию в МИД России

Запад создал проблему в Афганистане, а после начал искать ответственных. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля на конференции по проблемам Центральной и Средней Азии в Ташкенте. Он назвал ситуацию в Афганистане общей ответственностью.

"В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям", — написала Захарова в Telegram.

Захарова отметила, что самое удачное в высказывании Борреля является призыв к созданию в Афганистане "зеленого будущего".