Федор Емельяненко может завершить карьеру после турнира Bellator в Москве

Боец MMA Федор Емельяненко заявил, что поединок на турнире Bellator в Москве может стать для него последним в профессиональной карьере.

Федор Емельяненко не исключил, что уйдет из спорта после турнира Bellator, который пройдет на "ВТБ Арене" в Москве 23 октября. В интервью изданию ТАСС боец MMA признался, что его физическое состояние оставляет желать лучшего.

"Я уже не могу работать на тех запредельных весах, на которых работал раньше. Сейчас уже даже с Вадимом Немковым и Валентином Молдавским разговариваем, и я понимаю, что не хочу становиться тем, кто только рассказывает, каким он был раньше", — отметил Емельяненко.

Соперник российского бойца MMA по следующему поединку пока неизвестен. Сам Емельяненко не исключил, что будет драться с 43-летним Мэттом Митрионом из США.