Опубликованы уникальные кадры испытаний плавающего танка "Спрут-СДМ1"

Госкорпорация "Ростех" сообщила об успешно пройденном первом этапе испытаний легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" в Черном море.

В пресс-службе Ростеха заявили о том, что боевая машина во время морских испытаний продемонстрировала возможность транспортировки крупными кораблями, а также показала крайне высокие водоходные качества во время теста в акватории Черного моря.

Уже известно, что на втором этапе государственных испытаний танк продемонстрирует стрельбу из 125-миллиметрового самоходного противотанкового орудия и его использование при волнении на море до трех баллов.