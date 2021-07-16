Срок оформления российских паспортов сократят до пяти дней

Правительство России приняло решение о сокращении срока оформления паспортов. С 1 июля 2022 года он будет составлять не более пяти рабочих дней.

Власти страны также продлили срок действия документов, которые подлежат замене при достижении гражданами 20 и 45 лет, до 90 дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

"Срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания", — передает пресс-служба кабмина.

Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если все необходимые документы поданы по месту жительства, и 30 дней — в остальных случаях.