Губернатор ЯНАО рассказал о перспективах для молодежи Ямала

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) должны создать все условия, чтобы ямальским выпускникам хотелось работать в регионе, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По словам Артюхова, выбор всегда остается за выпускником, но власти ЯНАО стараются сблизить родину со студентом, чтобы у молодежи были перспективы карьерного роста.

"У нас есть люди, в том числе достаточно молодого возраста, которые возглавляют органы власти, некоторые из них не жили раньше на Ямале", — рассказал губернатор.

Ямал привлекателен и для приезжих: им оказывается социальная поддержка, предоставляются возможности построить хорошую карьеру. Власти создают условия для работы не только в городах, но и в поселках, отметил Артюхов.

Ранее сайт 360tv.ru. передавал, что в ЯНАО наращивают туристический потенциал. Одна из новинок сезона — это двухдневный йога-тур.