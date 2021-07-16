Британцы назвали ерундой слова историка Балкли о "захвате" Антарктиды Россией

Британский историк Рип Балкли заявил, что Россия якобы пытается установить контроль на спорной территории в Антарктиде. Читатели Daily Express назвали домыслы эксперта ерундой.

Автор материала "Историография первой российской антарктической экспедиции" Балкли поделился тревожными мыслями о "захвате" спорной британской территории Антарктиды Россией. По его мнению, государство пытается отдалить западные страны от этого региона. Кроме того, Москва якобы намерена установить там свои правила.

Британские пользователи Сети активно отреагировали на материал историка, однако не восприняли его слова всерьез.

"Как прискорбно, что некоторые и впрямь верят этой ерунде", — прокомментировал пользователь с ником TheIceQueen.

Британский историк рассказал, что его беспокойство связано с возросшей активностью российской стороны на южном континенте. Во время пандемии Москва не прекратила работу в регионе и продолжала разведку полезных ископаемых, уточнил Балкли. Читатели Daily Express призвали историка не выдавать свои мысли за действительность.

"Хватит уже выдавать домыслы за факты!" — написал JimBell.

Комментирующие не разделили страхов эксперта. Кроме того, Великобритания не заслуживает вторжения, подытожили читатели.