«Начинает бесить». Что украинцы думают о языковом законе

Конституционный суд Украины не увидел нарушений в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Проект вступил в силу 16 июля. Отныне все жители страны, в том числе чиновники, управленцы, врачи и педагоги, обязаны знать национальный украинский язык и общаться только на нем. Исключение сделали для частного общения и религиозных обрядов.

А вот всех власть имущих — от президента до мелких чиновников — обяжут подтвердить знание украинского языка. Им придется либо сдать экзамен, либо предъявить аттестат об окончании средней школы, где украинский язык значится как отдельный предмет.

Закон коснется и культуры. Теперь все сериалы, кинофильмы, включая советскую классику и передачи должны транслироваться исключительно в дубляже на украинском языке.

torange.biz /

Театр тоже подпадет под действие закона. Спектакли начнут ставить либо на украинском языке, либо организаторы должны будут обеспечить субтитры с переводом актерских реплик. Технически подобное сделать во время театральной постановки крайне сложно.

Получается, что формально даже студенческая или школьная самодеятельность попадает под этот закон. То есть учащиеся не смогут сыграть спектакль по пьесам, например, американских драматургов Уильямса Теннесси или Уильяма Шекспира, на языке оригинала. С другой стороны, «Ромео и Джульетта» на украинском может прозвучать весьма свежо.

На этом нововведения не заканчиваются. Закон дотянется и до издательской индустрии. Так, с 16 января 2022 года все печатные издания Украины должны будут выходить с версией на государственном языке, за исключением книг на языках коренных народов. Эта мера повлечет повышенные расходы для издательств. С учетом мировой тенденции снижения спроса на печатную продукцию есть вероятность, что издательства просто не осилят такую нагрузку и закроются.

За нарушение закона предусмотрены денежные санкции. Так, накануне украинский телеканал «1+1» уже получил штраф на 71,489 тыс. гривен (194 тыс. рублей) за показ российского комедийного сериала «Кухня» на языке оригинала. Канал не спасло даже то, что сериал транслировали с украинскими субтитрами.

Кадр из сериала «Кухня» /

Примечательно, что всего несколько дней назад правящая партия Украины «Слуга народа» в Верховной раде предлагала внести правки в языковой законопроект. В частности, депутаты хотели снять ряд норм, ограничивающих использование русского языка в сфере образования, услуг и медиа.

Однако инициатива не только не прошла, но и спровоцировала небольшой бунт у здания Рады. Местные жители стали раскидывать фальшивые рубли и скандировали, что парламент идет на уступки «пророссийским силам».