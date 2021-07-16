Байден недоволен ухудшением ситуации в Гонконге

Ситуация в Гонконге ухудшается, и в этом виноват Китай, уверен президент США Джо Байден.

Правительство Китайской Республики стало отвечать за внешнюю политику и оборону Гонконга с 1 июля 1997, согласно объединенной китайско-британской совместной декларации.

Сейчас Пекин взялся за реформацию системы выборов в Гонконге и принял закон о нацбезопасности. Этими действиями, по мнению американского лидера, он нарушает декларацию.

"Ситуация в Гонконге ухудшается, и китайское правительство не выполняет своих обещаний, которые оно дало относительно того, как они будут вести себя в отношении Гонконга», — заявил глава Америки в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Китайские власти объясняют эти меры необходимостью борьбы с сепаратизмом, терроризмом и подрывом государственной власти.

В начале июля Байден выпустил постановление о продлении режима чрезвычайной ситуации в специальном административном районе Китая до 14 июля 2022 года. Двумя годами ранее Дональд Трамп, находясь на месте главы Белого дома, подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Также им был выпущен исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций Штатов для этой автономии.