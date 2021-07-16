В Совфеде предложили выделить для электросамокатов отдельные дорожки

Член Совета Федерации Валерий Васильев предложил выделить для электросамокатов отдельные дорожки по аналогии с велосипедными.

Максимально допустимая скорость передвижения по дорожкам по мнению сенатора должна ограничиваться 30 километрами в час.

"В тех местах, где строительство велодорожек только планируется, по возможности следовало бы предусматривать еще одну полосу для "скоростного" транспорта", — отметил Васильев в интервью ТАСС.

Также сенатор предложил ограничить использование электросамокатов тем, кто стал виновником дорожно-транспортного происшествия. При отсутствии отдельной дорожки максимально допустимая скорость передвижения на электросамокатах не должна превышать 15 километров в час.

Ранее член Общественной палаты России Светлана Разворотнева предложила оснащать этот вид транспорта госномерами, а владельцев обязать сдавать экзамен на правила дорожного движения. Для безопасности следует создать соответствующую дорожную структуру, сообщает сайт 360tv.ru.