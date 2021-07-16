Рар: Наводнение в Германии сыграет на руку Лашету

Число погибших из-за наводнения на западе Германии увеличилось до 93 человек, еще около 1300 жителей считаются пропавшими без вести, передает немецкое издание Bild. После затяжных дождей, принесенных мощным циклоном «Бернд», из берегов вышли реки Ар, Мозель, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Сильнее всего пострадали земли Северный Рейн — Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар и Гессен. .

На видео, публикуемых в соцсетях, видно, что стихия не щадит мосты, здания, машины. Люди вынуждены спасаться на крышах жилищ, ожидая помощи спасателей.

Firefighter among those killed by Germany floods.



Fire brigade Vehicle submerged in flood water #Germany #floods #ClimateEmergency pic.twitter.com/Y2VmXdtbgB — Fridays For Future Uganda (@Fridays4FutureU) July 15, 2021

Некоторые своими силами вытаскивают пострадавших из воды.

Германия.

Граждане, во время наводнения, спасают тонущего полицейского, возможно пожарного.pic.twitter.com/pyKiogWZ5W — Jøk (@j__o__k__) July 16, 2021

На данный момент обесточенными остаются более 200 тысяч домов, во многих пострадавших районах не работает связь и интернет, а в городе Эшвайлер 56 тысяч жителей остались без питьевой воды из-за повреждения трубопровода.

Последствия разрушительного циклона ощутили на себе и в столице Германии. Так, центральный офис правящей партии ХДС в Берлине остался без интернета, поскольку обслуживающие серверы находятся в земле Северный Рейн — Вестфалия.

На разборы завалов направлены около тысячи военнослужащих, а также спецтехника и военные вертолеты для эвакуации жителей. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится с визитом в США, выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших, отметив, что шокирована последствиями стихийного бедствия в стране.

«Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям в районах, пострадавших от наводнения. Мои мысли - с семьями погибших и пропавших без вести. Хочу от всей души поблагодарить неутомимых работников экстренных служб», – сказала Меркель.

Kanzlerin #Merkel an die Menschen in den Katastrophengebieten: „Meine Gedanken sind bei Ihnen. Sie können darauf vertrauen, dass alle Kräfte unseres Staates alles daransetzen, auch unter schwierigsten Bedingungen Leben zu retten, Gefahren abzuwehren und die Not zu lindern." pic.twitter.com/qGUWwngzLX — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 15, 2021

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, который, к слову, считается главным преемником Меркель на посту канцлера, Армин Лашет призвал к более решительным мерам по защите климата. 15 июля он посетил несколько пострадавших городов.

Директор центра имени Бертольда Бейца при Совете по внешней политике ФРГ Александр Рар считает, что наводнение сыграет на руку Лашету. Это шанс показать себя дееспособным и сильным политиком, который проживает бедствие вместе с народом.

«Я думаю, что это правильный подход будет у Лашета, который будет практически помогать: приедет туда, будет обещать, что быстро все починят, деньги дадут по нужде и так далее. Лучше так, чем все эти теоретические крики партии "Зеленых", которые говорят: "Мы всегда говорили, что климат против нас, мы должны бороться с загрязнением климата". Это уже люди слушать не могут, потому что на практике это никому не помогает», – поделился с «Политикой Сегодня» эксперт.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что ситуация в подконтрольной Армину Лашету Северной Рейн-Вестфалии лучше, чем в Рейнланд-Пфальце, а действия премьер-министра корректны и продуманны.

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«Естественно поведение и принадлежность партийная [Лашета] будет учитываться. Это будет формировать электоральное настроение с точки зрения того, насколько адекватно реагировали и реагируют сейчас федеральные власти на эти последствия. Пока еще катастрофа не закончилась, все продолжается. Ситуация с оползнями, плотинами, дамбами остается напряженной. Я думаю, что число погибших будет расти», – резюмировал политолог.

Белов раскритиковал службу гражданской защиты Германии за просчет с ударом стихии. По его словам, именно из-за эффекта неожиданности многие немцы оказались в заложниках у «большой воды».

Между тем, сильные ливни затопили не только Германию. На юге Бельгии под водой оказались два крупнейших города Льеж и Намюр, также пострадали десятки населенных пунктов. Спасатели информируют о 12 погибших и пяти пропавших без вести.

Бельгия. Наводнение в коммуне Пепенстер.15 июля 2021 года. pic.twitter.com/3oMHmUyxht — Здрасьте-покрасьте! (@votneobedennyy) July 15, 2021

В самом пострадавшем Валлонском регионе так же, как и на западе ФРГ, частично нарушено энерго- и водоснабжение, парализовано железнодорожное сообщение, разрушены дороги.