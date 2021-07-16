Фотография нового перспективного истребителя от Ростеха появилась в Сети

Российская госкорпорация "Ростех" показала первую фотографию легкого одномоторного самолета перед его дебютом на авиасалоне на МАКС-2021.

Фотография была опубликована на официальных аккаунтах Ростеха в социальных сетях. Впервые боевая машина будет продемонстрирована во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

На фотоснимке видел силуэт самолета с одним двигателем, накрытый темной тканью. Посетители МАКС-2021 смогут увидеть первый российский однодвигательный истребитель.

Некоторое время назад в пресс-службе Ростеха сообщили о намерении Объединенной авиастроительной корпорации представить на авиасалоне принципиально новый самолет военного назначения. Его класс и спектр задач официально не раскрывались.