Повышенный спрос на бананы в России привел к росту цен

Стоимость экзотических фруктов в стране поднялась до значений пятилетней давности.

Наибольшие значения были зафиксированы в апреле, тогда цены достигали 89,3 рубля за 1 кг. Исторический максимум наблюдался в марте 2015 года, тогда за килограмм бананов нужно было отдать 96,2 рубля. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на сведения Росстата.

Аналитики объясняют повышение стоимости фруктов стабильно высоким спросом внутри России. Другой причиной считают дефицит поставок из Эквадора, на долю которого приходится 98% импорта.