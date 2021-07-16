Врач Горелов сообщил о смене доминирующего геноварианта COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России зависит от смены доминирующего штамма COVID-19, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

На данный момент в мире и РФ эпидемиологическая ситуация связана со сменой разных геновариантов коронавирусной инфекции. При этом, по эпидемическим законам, ситуация со стабилизацией болезни COVID-19 разрешится в течение месяца, проинформировал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

После этого начнется постепенное снижение заболеваемости. Насколько быстрый это будет процесс, зависит от вакцинации и соблюдения санитарных норм населения России, отметил Горелов.